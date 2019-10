L'autunno può attendere: a Como temperature oltre i 20 gradi

Dopo una prima parte di ottobre che ci aveva fatto temere un anticipo d’inverno, le temperature ora sono addirittura in aumento. A partire da domani sera, 24 ottobre, e almeno fino a lunedì 28, la colonnina di mercurio salirà arrivando a valori di 5 o 6 gradi sopra la media stagionale, con le minime tra 8 e 13 gradi e le massime tra 17 e 23 gradi.

Non fatevi quindi ingannare dalle condizioni meteo di domani, 24 ottobre, un giovedì che, se pur non freddo, avrà tutte le caratteristiche della giornata ottobrina, velata e uggiosa. Al contrario già venerdì avremo un deciso miglioramento, con ampie schiarite e giorni tiepidi.

Netto bel tempo nel weekend, specie sabato, quando il sole splenderà senza nubi per l’intera giornata e la temperatura sarà gradevole.

Più fresca la notte, motivo per cui si raccomanda la massima prudenza nelle prime ore del mattino, a causa della probabile formazione di banchi di nebbia.