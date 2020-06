Meteo, sul Lago di Como rischio piogge per tutta la settimana

Tempo incerto per tutta la settimana. Secondo i maggiori siti di previsioni meteo italiani sul Lario la settimana dall'8 al 14 giugno presenterà rischio di piogge praticamente tutti i giorni. Lunedì e martedì ad eccezione delle prime ore mattutine si dovrebbero verificare precipitazioni anche intense soprattutto nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio. C'è però da dire che fino a sabato la prima parte della giornata (mattina e primo pomeriggio) dovrebbe essere solo parzialmente nuvoloso, mentre potranno verificarsi piogge verso sera. Sabato 13 giugno potrebbe essere l'unica giornata senza alcuna precipitazione ma per domenica 14 giugno le previsioni meteo non promettono nulla di buono.

