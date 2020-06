L'estate può attendere: netto peggioramento meteo nel comasco

Nel comasco giugno è iniziato con temperature poco al di sopra alla media e forti temporali nella serata di ieri, 2 giugno, specie sull’erbese dove ha anche abbondantemente grandinato.

E non bisogna illudersi per il bel tempo di questa mattina, 3 giugno: gli esperti dicono che in serata ci sarà un deciso cambiamento con temporali anche intensi, se non addirittura, localmente, nubifragi, grandinate anche di medie dimensioni e vento a raffiche.

Domani 4 giugno il tempo tenderà poi a peggiorare sull’intera Penisola. Da noi in particolare saranno sfavorevoli le condizioni del vento, con raffiche anche di forte intensità. Ci saranno poi piogge e temporali sparsi e intermittenti, localmente anche forti. L’instabilità continuerà ad aumentare nel corso della giornata, con locali grandinate e nubifragi.

I fenomeni proseguiranno probabilmente anche venerdì 5 e dopo una breve pausa, forse senza precipitazioni significative, un nuovo peggioramento è previsto dal tardo pomeriggio di sabato 6 giugno.