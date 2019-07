Ozono, il Comune di Como lancia l'allerta:

In base alle rilevazioni di Arpa Lombardia i valori di ozono risultano particolarmente elevati anche sul territorio cittadino comasco e con le condizioni meteorologiche previste non è probabile un miglioramento nei prossimi giorni. Il dato rilevato martedì 23 luglio è stato di 208 microgrammi per metro cubo a fronte di una soglia di attenzione fissata a 180 microgrammi per metro cubo e a una soglia di allarme fissata a 240.

"Si consiglia pertanto di prestare attenzione - spiega il Comune in una nota stampa - e attuare comportamenti virtuosi che possono evitare i danni da esposizione. Si ricorda che le categorie di persone maggiormente sensibili sono bambini, soggetti sani che fanno attività fisica all'aperto. Persone con malattie respiratorie (asma, broncopneumopatie croniche), sensibilità individuale ad esposizione prolungata".