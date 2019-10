Ondata di maltempo sul comasco: torna la pioggia e calano le temperature

L’autunno è proprio arrivato, fortuna che da domani, 15 ottobre, a Como e provincia si potranno accendere i caloriferi senza pensieri (salvo quelli legati alla bolletta del gas…).

Il primo peggioramene intenso è previsto per domani, con la pioggia che comincerà a battere, anche se intermittente, fin dalla mattina, per poi rinvigorirsi nel primo pomeriggio. La notte sarà però appena velata. Infatti mercoledì e giovedì il meteo promette bel tempo, con qualche leggero annuvolamento, ma per lo più sole, specialmente giovedì, quando le temperature tenderanno anche ad aumentare.

Ma è solo un’illusione, una promessa non mantenuta. Infatti da venerdì il tempo ricomincerà a peggiorare, le nuvole ad addensarsi e fin dal mattino a regalarci, si fa per dire, pioggia battente. Ma il cielo si scatena sabato, quando torneranno forti temporali e le temperature si assesteranno su una media di 15° (comunque in linea con la media stagionale). Ovviamente è presto per dirlo ma, stando alle attuali previsioni, anche la prossima settimana non promette nulla di buono. Insomma, ressegnamoci: è arrivato il tempo dei cappotti impermeabili e degli ombrelli.