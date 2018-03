Nuova allerta neve su Como e provincia

Continia il freddo e sono in arrivo nuove perturbazioni nevose. Visto l'avviso meteo pervenuto da Regione Lombardia sulla possibilità di deboli precipitazioni nevose a partire dalla notte tra mercoledì 28 febbraio e giovedì 1° marzo 2018, il Comune di Como ha conseguentemente avviato alcuni provvedimenti e predisposto un volantino contenente alcune raccomandazioni per i cittadini.



Mercoledì il settore Reti del Comune ha preallertato le ditte di zona per la salatura e l'eventuale spalatura in caso di nevicate. Sono state contattate CSU, APRICA e ASF per concordare e confermare gli interventi di ciascuna per le proprie competenze stabilite nel piano neve. I volontari della Protezione civile di Como dalla serata del 28 febbraio provvederanno alla salatura nelle stazioni ferroviarie di Como San Giovanni, Como Albate, Como Camerlata, Como Borghi, piazzale Matteotti, quindi presso l'ingresso dell'ospedale Valduce, il comando di Polizia Locale e il perimetro di Palazzo Cernezzi.

Il piano neve del Comune

Al fine di intervenire nel modo più efficace possibile in caso di nevicate, il Comune di Como ha aggiornato il piano neve e suddiviso i compiti per settore coordinando in un lavoro di squadra la Protezione civile, la Polizia locale, i tecnici del settore Reti, le società Csu, Asf e Aprica, coinvolgendo le imprese della zona. Nel piano sono state scandite tre fasi: monitoraggio, attenzione, emergenza.

Il monitoraggio viene attivato in caso di temperatura sotto i 3° C o allerta neve emanata da Regione Lombardia (centro funzionale meteo); i settori coinvolti sono la Polizia locale e il settore Reti, l’Urp, l’ufficio comunicazione, il volontariato di Protezione civile.

La fase di attenzione si attiva all’inizio della nevicata. Sono coinvolti la Polizia locale, il settore reti, l’Urp e l’ufficio comunicazione.

La fase di emergenza viene attivata quando gli accumuli di neve in città o sulle arterie principale superano i 5 centimetri, oppure quando si verificano particolari situazioni di traffico congestionato. Il funzionario di turno, qualora non in servizio, viene avvisato dalla Centrale operativa della Polizia locale e in accordo con il sindaco e il comandante della Polizia locale attiva una Unità di crisi locale.

Nel piano vengono coinvolte anche Asf, Csu e Aprica, che nei rispettivi capitolati hanno degli obblighi di intervento in caso di neve. I volontari della Protezione civile provvedono alla salatura e allo sgombero della neve sulla scalinata della stazione centrale e delle altre stazioni (Lago, Borghi, Camerlata e Albate), nelle aree antistanti l’ospedale Valduce e nei principali marciapiedi della città, nei cortili del Municipio e di ingresso al comando della Polizia locale.

I volontari vengono coordinati dai capisquadra e si tengono in costante contatto col personale Polizia locale di turno.

Le imprese di zona vengono allertate dai tecnici e devono uscire al massimo entro un’ora con almeno cinque veicoli. Ogni ditta ha una sua specifica zona di competenza, deve intervenire prima nelle strade principali, poi in quelle ordinarie infine nelle altre.

Si precisa che non compete alle ditte lo sgombero della neve dai marciapiedi. Ognuno dei mezzi che saranno utilizzati è dotato di gps. La Polizia locale ha l’accesso al sistema di georeferenziazione per il monitoraggio in tempo reale dei mezzi in servizio: allo scattare della fase di emergenza, l’unità di crisi potrà coordinarli direttamente e rispondere alla cittadinanza se sono passati o meno da una certa strada. Se necessario, il tecnico reperibile può allertare una pattuglia della Polizia locale per fare strada allo spazzaneve, in modo che possa raggiungere le zone da spazzare quando il percorso è bloccato da altri veicoli.

Il volantino del Comune

#Iononrischio

DALLA NEVE SI ESCE INSIEME

I compiti del Comune e quelli dei cittadini

Nevicate e gelate sono eventi che possono comportare problemi e disagi.

Con la collaborazione dei cittadini, gli interventi e l’impegno dell’amministrazione comunale potranno essere più veloci ed efficaci, a vantaggio di tutti.

Usiamo l’auto solo se strettamente necessario

Nel caso ricordiamoci che dal 15 novembre al 15 aprile possiamo viaggiare solo con gomme da neve o catene a bordo

Evitiamo di parcheggiare vicino agli incroci per facilitare le manovre degli spazzaneve e dei mezzi di soccorso

Puliamo e spargiamo sale di fronte ai passi carrai e lungo i marciapiedi di fronte a case e negozi (per 20 metri quadrati basta un chilo di sale)

Teniamo puliti balconi, terrazzi e gronde

La caduta di ghiaccio e neve può essere pericolosa

Programmiamo la manutenzione di piante e siepi che sporgono su suolo pubblico

Prestiamo attenzione alle previsioni del tempo

Segnaliamo situazioni di difficoltà o di pericolo alla Polizia Locale