Ultime nevicate, poi torna il bel tempo su Como e provincia

La neve ha imbiancato alcune località situate sui monti intorno al Lario. Le ultime nevicate, però, non hanno interessato solo le quote più elevate ma sono cadute anche ben al di sotto dei mille metri, sebbene nelle ultime ore i fiocchi di neve abbiano lasciato il posto alle gocce di pioggia. Tuttavia, anche da Como città sono bene visibili i veli bianchi che hanno ricoperto le zone i monti che circondano il nostro ramo del lago. Due foto scattate tra ieri (5 febbraio) e oggi (6 febbraio 2018) mostrano la situazione a Pellio Intelvi e a Brunate. Il secondo scatto è di Alessio Cilenti ed è stato fatto dalla Baita Carla.

Per i prossimi giorni il tempo andrà notevlmente migliorando. Mercoledì 7 febbraio dovrebbe essere l'ultimo giorno di brutto tempo sul Comasco. Da giovedì in avanti torna il sole e almeno fino a martedì 13 febbraio, stando alle previsioni meteo disponibili sul sito meteocomo.it, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. In leggero rialzo le temperature soprattutto nella seconda parte delle giornate.