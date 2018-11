Temperature scese sotto lo zero in provincia di Como: ecco la prima neve

Repentino calo delle temperature a Como e provincia, ed ecco che è caduta la prima neve in Val d'Intelvi I dati registrati dalle centraline di rilevamento del Centro Meteo Lombardo sono invernali. La lineetta di mercurio è scesa sotto lo zero in diverse zone della provincia ma anche nel capoluogo sono state raggiunte temperature da neve. Non è un caso che le previsioni meteo parlano di rischio neve per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 novembre 2018.

Nella gallery inviata dal nostro lettore Charly si vedono i prati e i tetti di Blessagno imbiancati da una spolverata di neve caduta nelle ultime ore.

Le minime

Ecco dove sono state registrate le temperature più basse.

Olgiate Comasco: -1,9 gradi registrati all'una di notte;

Casasco Intelvi: -0,3 gradi rilevati alle 8.44 del mattino

Colma di Sormano: -2,7 gradi alle 8.48 (temperatura più bassa rilevata nella giornata del 19 novembre 2018 in provincia di Como)

Brunate (San Maurizio): -0,4 gradi registrati alle 8.30

Como: +0,2 gradi registrati alle ore 1.17 a Monte Olimpino

In numerosi altri paesi della provincia sono state rilevate temperature di poco sotto lo zero nella giornata di domenica 18 novembre 2018, ad esempio: Lomazzo, Merone, Verzago, Mariano Comense, Inverigo, Guanzate, Carimate, Cantù e Bulgarograsso

Previsioni per il 19 e 20 novembre

Nella giornata di lunedì 19 novembre 2018 è prevista pioggia dalla mattina fino alla sera, con possibili precipitazioni nevose soprattutto dal pomeriggio in poi oltre 600 metri di altezza. Martedì 20 novembre, invece, le eventuali precipitazioni nevose potrebbero verificarsi nell'arco della mattina (anche a basse quote) mentre nel pomeriggio e fino a sera dovrebbero verificarsi schiarite e interruzioni delle precipitazioni.