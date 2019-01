Come da previsioni è arrivata puntuale la neve a Como e provincia. In questo articolo la gallery in via di aggiornamento con le foto dei lettori. Per aiutare la redazione di QuiComo in questo reportage collettivo potete inviare foto e video via WhatsApp al 3384284765, oppure via Facebook dalla nostra pagina, o anche via mail a quicomo@citynews.it.