Ancora neve su Como e provincia, ma il peggio è passato

Ultime nevicate su Como e provincia nella mattinata di sabato 3 marzo 2018, ma l'emergenza ormai può considerarsi finita. Fiocchi abbondanti sono caduti soprattutto nella tarda mattinata in varie zone della città, più abbondanti nei quartieri di cintura, nei paesi a quote più elevate e soprattutto in quelli di montagna, come la Val d'Intelvi. Nessun disagio particolare è segnalato sulle strade che risultano pulite anche perchè la neve non sta attaccando.

Come sempre potete segnalare alla redazione di QuiComo situazioni particolari inviando foto e video tramite whatsapp al 3384284765.

Nel video inviato da un nostro lettore la situazione a Tavernerio a mezzogiorno di sabato 3 marzo.

E non sono mancati i comaschi, soprattutto famiglie con bambini, che hanno approfittato di quest'ultima giornata di neve per "bobbare": nella gallery le foto dell'Alpe del Vicerè, in territorio di Albavilla, scattate sabato mattina da un nostro lettore.

Le previsioni

Le nevicate, secondo gli esperti di meteocomo, saranno in esaurimento già nel corso della giornata di sabato. Per domenica 4 marzo 2018 prevista qualche occhiata di sole al mattino, poi però si passerà a cielo coperto.

Lunedì e martedì i meteorologi prevedono pioggia, mentre da mercoledì sono in arrivo miglioramenti e cielo più sereno. In rialzo anche le temperature rispetto al freddo di questi giorni.

