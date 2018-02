Neve a Como e provincia 23 febbraio: i vostri video

Nevicate su gran parte del Comasco

Neve a Como e provincia. La situazione meteo è peggiorata nella mattina di venerdì 23 febbraio 2018. In numerosi paesi del Comasco la pioggia si è trasformata in neve leggera e le previsioni non promettono nulla di buono. Con il repentino abbassamento della temperatura sono attese nevicate ben più consistenti. Per aiutare QuiComo a documentare la situazione potete inviare alla redazione i vostri video o le vostre foto tramite whatsapp al 338.4284765.

Albavilla (video di Fabio Noseda)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Senna Comasco (video di Antonino Martorana)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

San Fermo della Battaglia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Portichetto-Luisago (video di Davide Surdi)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Erba (video di Jennielyn Lonzanida)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Lurago d'Erba (video di Daniel Malinverno)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tavernerio, fraz. Rovascio (video di Fabio Noseda)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Lazzago

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cassina Rizzardi (video di Alessandra Nociti)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gera Lario (video di Ramona Rossini)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Como, quartiere di Camerlata (video di Fabio Fioramonti)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Como, via Paoli (video di Mirko Fortunato)