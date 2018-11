Ancora neve in provincia di Como: le vostre foto

Come da previsioni meteo per il 20 novembre 2018, ecco ancora la neve. Per il secondo giorno di fila sono caduti fiocchi di neve nelle zone della provincia di Como al di sopra dei 600-800 metri, come mostrano queste foto di Lanzo d'Intelvi scattate da Mario Frigerio nella mattina del 20 novembre.

Le precipitazioni nevose, però, si dovrebbero interrompere definitivamente nel corso del pomeriggio. Ancora pioggia nell'arco della giornata di mercoledì 21 novembre, mentre giovedì 22 novembre il cielo sarà abbastanza sereno e senza precipitazioni. La pioggia tornerà dalla serata di venerdì 23 novembre 2018 e terrà compagnia ai comaschi per almeno due o tre giorni.