Neve a Como 2 marzo 2018

Neve anche in questa giornata di venerdì 2 marzo 2018. I fiocchi cadranno anche durante il pomeriggio più o meno a tutte le quote. Si segnalano disagi alla viabilità sulle strade secondarie e nei paesi situati alle quote più alte, sebbene la neve cada copiosa anche in convalle dove, però, le strade principali risultano tutto sommato praticabili. Qui i video inviati dai nostri lettori.

La neve, ma sopratutto il ghiaccio presenti sul fondo stradale hanno causato due ribaltamenti per fortuna senza gravi conseguenze per le persone. Il primo intorno alle 8 a Colverde, in territorio di Parè, in via Bottia. Una vettura, con a bordo una donna di 34 anni e la figlioletta di 4, si è ribaltata: sul posto la polizia locale, i vigli del fuoco e un'ambulanza della croce rossa di Grandate che ha portato mamma e figlia in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.

Il secondo dopo le 9 a Como, in via XXVII Maggio, la Valfresca, dove una vettura guidata da un uomo si è ribaltata sempre a causa del ghiaccio. Illeso il conducente, ma disagi alla circolazione.

Le previsioni

Secondo gli esperti di meteocomo, la nevicata dovrebbe esaurirsi nel corso del pomeriggio di venerdì 2 marzo. Sabato 3 marzo previsto tempo molto nuvoloso e coperto, con nuove precipitazioni in giornata e neve oltre i 400-600 metri. Domenica 4 marzo in mattinata tempo leggermente meno coperto, ma è previsto un progressivo addensamento della nuvolosità soprattutto in serata con le prime piogge e neve oltre gli 800-mille metri. Prevista pioggia anche per i primi giorni della prossima settimana. Temperature in progressivo rialzo.