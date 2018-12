Meteo, neve in arrivo su Como e provincia: allerta della Regione

Allerta neve sulla provincia di Como nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018: un avviso di criticità in codice giallo (livello due su quattro) è stato diramato dalla sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia dalla mezzanotte di giovedì fino alle 6 del mattino di venerdì con fase operativa minima di attenzione per la zona delle Prealpi comasche e lecchesi.

Le previsioni per la provincia di Como

Gli esperti di meteocomo prevedono un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata di giovedì fino a molto nuvoloso-coperto, non è escluso qualche fiocco sparso più probabile sui rilievi.

Per il resto della settimana sono previsti miglioramenti ma gelate notturne con minime fino a -6 gradi.

La neve potrebbe tornare nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 dicembre.

I rischi e misure di sicurezza

Le problematiche principali per rischio neve - fa sapere la protezione civile regionale- possono essere legate soprattutto a difficoltà e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario, oltre le quote segnalate. Si chiede pertanto ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa di ATTENZIONE, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto in caso di necessità, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza, per la sicurezza della circolazione del traffico sulle strade e la riduzione dei rischi connessi. Qualsiasi modifica sulle previsioni meteo verrà tempestivamente comunicata.

I Presidi territoriali hanno sempre l’onere di valutare l’attivazione e/o il passaggio a fasi operative di livello superiore, in funzione di valutazioni locali sull’evoluzione degli effetti al suolo, della vulnerabilità del proprio territorio e della propria organizzazione. Si chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it