Neve nel Comasco: le vostre foto

Numerose zone nel Comasco si sono svegliate sotto una coltre di neve. Anche a Como, nelle zone alte, la neve è caduta nel corso della notte e della prima mattina. Il quartiere di Civiglio, per esempio, si è svegliato imbiancato, come mostra la foto inviata da un lettore.

Tante altre le zone della Provincia dove ha nevicato, a partire da Brunate fino, come era lecito aspettarsi, alle zone a quote più alte, come la Val d'Intelvi.

Potete inviare le vostre foto a QuiComo attraverso whatsapp al numero 3384284765 oppure sulla pagina Facebook di Qui Como. Sarà realizzata una foto gallery per documentare la nevicata del 12 dicembre 2019.