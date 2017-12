Ancora neve sul Comasco: le immagini della Val d'Intelvi

Il maltempo che alle basse quote ha portato pioggia sul territorio comasco, alle quote più alte ha portato la neve. In Val d'Intelvi sono caduti diversi centimetri di neve, come dimostrano le foto inviate da un lettore di Blessagno. Neve anche a Dizzasco e sui monti appena sopra Argegno. La perturbazione meteo dovrebbe perdere forza nella giornata di giovedì 28 dicembre 2017 nella cui serata dovrebbe tornare il cielo sereno o poco nuvoloso. Neve anche a Laino e Casasco.

Si ricorda che a norma dell'ordinanza emanata da Villa Saporiti, su tutte le strade di competenza provinciale vige l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve dal 15 novembrem 2017 al 15 aprile 2018.