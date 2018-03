Neve a Como: il confronto tra le strade del capoluogo e quelle fuori città

Come da previsioni meteo la neve caduta su gran parte del nord iItalia non ha risparmiato la provincia di Como. Alle ore 7 del mattino viale Varese, in centro città, era coperto da uno strato bianco. Nonostante la neve caduta nella niotte e nelle prime ore del mattino non si sono registrati grossi problemi alla viabilità anche se a Mariano Comense e Olgiate Comasco si sono verificati un paio di incidenti tra le 5.30 e le 6.30 del mattino, causati con ogni probabilità proprio dal manto stradale reso scivoloso dalla presenza della neve.

Intorno alle 7.30 del mattino nessun disagio sulle autostrade. Una delle cose che preoccupa di più, infatti, è che a causa delle nevicate la Svizzera possa decidere di chiudere le dogane commerciali, cosa che questa volta non si è ancora verificata.



Il confronto e la polemica

Stesso orario, circa le 6 del mattino. La strada di Cadorago risultava pressoché pulita, priva di neve, mentre a Como, in via Paoli, l'asfalto risultava scomparso sotto uno strato di neve. A immortalare le due zone a pochissimi minuti di distanza è stata una lettrice che a quell'ora era diretta in centro città: "Sembra ovvio che non abbiamo sale a sufficiente in via Paoli".

Allerta meteo: codice giallo

La cala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve su tutta la regione dalla mezzanotte, eccetto per la zona della provincia di Pavia dove l'allerta scatterà alle 21 di questa sera. Dal mattino e fino al tardo pomeriggio/sera di domani 2 marzo, saranno possibili deboli nevicate a partire da sudovest

in estensione a nordest, anche sotto forma di rovescio. I fenomeni interesseranno inizialmente tutte le quote, poi sarà possibile un passaggio a pioggia o pioggia mista a neve, specie sui settori orientali della pianura. Accumuli generalmente deboli, inferiori ai 10 centimetri sulla panura o al più attorno a tale valore ed irregolari, localmente superiori su Prealpi e Appennino fino a 15 centimetri. Dalla sera tendenza ad esaurimento dei fenomeni. Non e' esclusa la possibilita' di qualche episodio di gelicidio (pioggia che gela al suolo) sui settori orientali della regione. Sabato 3 marzo, possibili deboli nevicate specie al mattino anche sulla Pianura, in particolar modo sui settori meridionali ed occidentali; ad oggi rimane qualche incertezza sulla traiettoria della perturbazione e sui quantitativi previsti.

Previsioni meteo

