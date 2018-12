Meteo Como, prevista neve anche in città nella sera del 19 dicembre

In arrivo la neve sul territorio lariano, anche a Como città. E' la previsione degli esperti di 3bmeteo. "Una uova perturbazione atlantica in arrivo tra mercoledì e giovedì porterà un peggioramento soprattutto al Nord e tirreniche con nevicate a quote basse se non a tratti in pianura su parte delle regioni settentrionali – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – in particolare tra mercoledì sera e notte fiocchi di neve potranno cadere sin sulle pianure di Piemonte e Lombardia occidentale, oltre che sui fondovalle alpini; neve possibile anche sull’Emilia occidentale ( tra piacentino e parmense ) e interne liguri. Possibili spolverate in città come Milano e Torino, oltre che a Novara, Asti, Vercelli, Alessandria Piacenza, Como, Pavia e Bergamo; neve ovviamente anche a Cuneo. Attesi accumuli superiori ai 10 cm dalle quote collinari, specie a ridosso dell'Appennino ligure ed emiliano. Fiocchi possibili anche a Trento, Bolzano, Belluno, mentre su pianure lombarde orientali e del Nordest sarà invece la pioggia a prevalere.”