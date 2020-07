Maltempo a Como, previsti violenti temporali

Oggi, venerdì 3 luglio 2020, in serata in tutta la Lombardia sono previsti forti temporali. Le piogge potrebbero essere molto intense e, in alcuni casi potrebbe formarsi anche la grandine. Difficile dire esattamente dove e con che intensità questi fenomeni colpiranno il Comasco perchè saranno dislocati a macchia di leopardo e quindi, in alcune zone molto intensi, in altre relativamente. Da domani, sabato 4 luglio, previsto già un miglioramento.

La Protezione civile ha lanciato un'allerta meteo arancione per la Lombardia proprio causa dell’arrivo di questi temporali e il conseguente rischio idrogeologico.

Le previsioni Meteo

"La saccatura attualmente in discesa sulla Francia, che andrà progressivamente a chiudersi in un minimo sul Tirreno, è attesa in spostamento verso la Corsica e successivamente verso il Nord della Sardegna nella giornata di sabato 4 luglio", precisano i tecnici della Regione.

"Questa struttura depressionaria favorirà sulla Lombardia precipitazioni a carattere temporalesco, distribuite con maggiore probabilità sui settori prealpini nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 3 luglio, a interessare anche la pianura tra il pomeriggio e la sera — precisano gli esperti —

I fenomeni perturbati andranno gradualmente ad attenuarsi nel corso della serata, fino ad esaurirsi tra la tarda serata e le prime ore della notte di sabato. Dal mattino di sabato 04/07 graduale rimonta, con ritorno a condizioni stabili".