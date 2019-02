Sole e caldo primaverile: sul Lario ancora allarme incendi

Sole e temperature decisamente miti, per non dire primaverili che non con l'inverno inoltrato, anche se da martedì durante il giorno farà un po' meno caldo rispetto al weekend e alla giornata di lunedì 18 febbraio 2019, per via del transito di velature e nubi medioalte che tuttavia non cambieranno il quadro di stabilità complessiva.

Nel frattempo, purtroppo, a causa della mancanza di precipitazioni, si è nuovamente alzato il livello di guardia sul fronte incendi boschivi. Dalle 13 di domenica 17 febbraio è scattata l'allerta arancione ("rischio moderato") sul territorio di Lario e Prealpi lecchesi.

Le previsioni per oggi, lunedì

Giornata di bel tempo su tutto il territorio con cieli generalmente sereni e tersi sin dal mattino e per tutta la giornata. Temperature minime stazionarie comprese fra -2 e +2°C in pianura, con punte sino a 3 e 5°C nelle aree pedemontane e collinari. Massime anch'esse stazionarie comprese fra 15 e 17gradi.

Zero termico al mattino compreso attorno ai 2.600metri, in calo sino a 2.200 e 2.400metri in serata. Venti: In pianura deboli occidentali a regime di brezza, sempre di debole intensità da sudovest in quota. (dal Centro Meteo Lombardia).