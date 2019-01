Meteo a Como, deboli nevicate ma è in arrivo il gelo

Torna un po' di neve a Como dove da questa mattina sta cadendo qualche leggero fiocco. Nessuno probelam per la circolazione sulle arterie principali. Nel pomeriggio ancora cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza schiarite dalla serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4.3°C, la minima di -0.8°C, lo zero termico si attesterà a 713m. I venti saranno deboli per tutta la giornata. Ma è da lunedì che è attesa una piccola rivoluzione con temperature davvero invernali che si assesteranno, per quanto riguarda le minime, intorno a -5° per tutta la settimana.