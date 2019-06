Previsioni meteo a Como, caldo record: in arrivo temperature roventi fino a 40 gradi

Quando arriveranno 40 gradi a Como? Caldo e afa si fanno sentire ormai da qualche giorno, ma l'ondata di caldo torrido annunciata sta per entrare nel vivo.

Tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno i meteorologi annunciano temperature da record, come conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo: “Per la prima volta nella storia meteorologica italiana, potranno raggiungersi nel mese di giugno valori di 40°C – e talora anche superarli – in particolare tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e zone interne della Toscana. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli numerici, si tratterebbe – localmente – di valori record storici dall'inizio delle misure di temperatura: un fatto davvero eclatante considerando che le più intense ondate di caldo degli ultimi decenni e secoli sono sopraggiunte nei mesi di luglio e agosto e non in giugno, quantomeno sulle regioni del Centro-Nord.”

Attesi picchi di 39-40 gradi a Como, ma anche a Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Bergamo, Varese, e in molte altre città di Lombardia ed Emilia Romagna. Le punte record sono attese in Piemonte, fino a 41-42 gradi.

Al caldo bisogno purtroppo aggiungere l'allarme ozono, rilanciato in queste ore da Legambiente sulla scorta dei dati Arpa.

Caldo anche di notte

“La combinazione tra le temperature estremamente elevate, valori medio-alti di umidità relativa e ventilazione molto debole, porterà ad un fisiologico aumento del disagio bioclimatico dovuto alle condizioni di afa soprattutto nei centri urbani. Dalla prossima notte e almeno fino a sabato sono attese notti tropicali al Centro-Nord, tanto che in città come Torino, Milano, Bologna e Roma si faticherà a scendere al di sotto dei 25°C in piena notte; ma le temperature potrebbero risultare anche superiori ai 30°C fino alla tarda serata” – aggiunge il meteorologo.

Fino a quando durerà il caldo?

“L'anticiclone tenderà gradualmente a smorzarsi a partire dal weekend, seppur persisterà almeno fino a metà della prossima settimana: le temperature subiranno una diminuzione da sabato ma si manterranno comunque ben superiori alle medie del periodo e con valori mediamente compresi tra 30-35°C su tutta Italia, con valori lievemente inferiori sulle zone costiere del medio-basso adriatico”, conclude Vuolo.