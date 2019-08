Il maltempo grazia i comaschi: week-end di sole sul lago

Sì, l'estate sta finendo, ormai manca poco. Il cielo nuvoloso (e a tratti piovoso) di questi giorni parla chiaro, ma per fortuna la coda della stagione estiva riserva ancora qualche piacevole giornata da sfruttare per un gita fuori porta o semplicemente per trascorrere qualche ora di relax in riva al lago. Stando al sito Meteo Valmorea su Como e provincisa venerdì 30 e sabato 31 agosto 2019 splenderà il sole, con qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio. Un fine settimana perfetto? Purtroppo no: le previsioni del tempo per domenica fanno bene sperare per una mattina e un primo pomeriggio di sole, ma verso sera è probabile che piova.

Cielo parzialmente nuvoloso ma senza piogge, invece, per la giornata di giovedì 29 agosto. Difficilmente le temperature massime nei prossimi giorni supereranno i 30 gradi.