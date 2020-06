A Como esplode il caldo: oltre 30 gradi

L'estate è entrata nel vivo e il caldo non si è fatto attendere. Già nella giornata di oggi, 28 giugno 2020, in città è stata registrata la temperatura di 30 gradi, ma a Como e provincia la lineetta di mercurio potrebbe salire ulteriormente fino a toccare i 32-33 gradi. La settimana in arrivo dovrebbe essere contrassegnata da temperature analoghe o solo di poco inferiori. Non mancheranno piccole e brevi precipitazioni sul Comasco sopratutto nel tardo pomeriggio di lunedì, martedì e mercoledì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.