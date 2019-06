Ondata di caldo africano e afa anche su Como: previsti quasi 40 gradi

Prima vera ondata di caldo torrido sulla provincia di Como: dopo i temporali dei giorni scorsi, le previsioni parlano di un'ondata di caldo africano e afa che investirà anche il Lario da lunedì 24 giugno fino ai primi giorni di luglio.

Un assaggio lo abbiamo avuto anche domenica 23 giugno, con le massime che hanno toccato anche i 30 gradi. Ma è niente rispetto a quello che ci aspetta.

Secondo gli esperti di 3Bmeteo.com, l'Europa occidentale, il Mediterraneo e gran parte dell'Italia si ritroveranno di fronte ad una poderosa ondata di caldo, la quale dovrebbe raggiungere l'apice tra giovedì 27 e sabato 29 giugno.

Questa imponente ondata di calore, spiegano ancora i meteorologi, che tra l'altro giungerà in uno dei periodi dell'anno con più ore di luce potrebbe portare a raggiungere record di temperatura massima per il mese di giugno in diverse città d'Italia. Nella seconda parte della settimana atteso il picco dell'anticiclone, con temperature che potrebbero toccare i 37-40°C.

Ma non sarà solo il caldo: da mercoledì 26 giugno prevista anche afa, complice la scarsa ventilazione e l'innalzamento su valori medio-alti dell'umidità relativa.

Poco il refrigerio nelle ore notturne: caldo, insomma, anche all'imbrunire.

Situazione analoga anche sul Comasco, come previsto dagli esperti di Meteocomo: le temperature già da lunedì inizieranno a salire, fino a superare i 35-36 gradi nel corso della settimana. Ma si potrebbe arrivare anche ai 38-39 gradi.

Situazione dunque da monitorare giorno per giorno: "Siamo di fronte ad una delle più intense ondate di caldo dell'ultimo decennio, probabilmente anche di portata storica per alcune zone dell'Europa”, conclude il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com.