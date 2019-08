Maltempo, danni e allagamenti in tutta la provincia di Como

Un violento nubifragio con pioggia e grandine si è abbattuto su Como e provincia. In pochi minuti le strade in numerosi Comuni della provincia sono diventati fiumi in piena, come mostra il video girato da un lettore a Solbiate. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto dalle richieste di intervento. A Cantù è stato segnalato un tetto pericolante. La grandin e in molti casi ha ostruito i chiusini e causato allagamenti sia di strade pubbliche che di cantine e garage privati.