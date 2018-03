Allerta maltempo su Como e provincia: attesi forti venti e temporali

Ancora un'ondata di maltempo su Como e provincia. Questa volta a farla da padroni saranno i venti e le piogge sytando alle previsioni meteo. La protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un'allerta maltempo per mettere in guardia gli abitanti del territorio lombardo da temporali e venti forti nelle zone più a bassa quota, mentre la neve cadrà ancora in Valtellina e Valchiavenna.

In particolare l'allerta scatta a partire dalla mezzanotte a cavallo tra il 10 e l'11 marzo 2018.

Secondo la Regione "è atteso un rapido ed intenso passaggio perturbato tra la tarda serata di oggi, sabato 10 marzo, e la sera di domani, domenica 11 marzo. La fase acuta delle precipitazioni e' prevista tra le ore 6 e le 18 di domenica 11 marzo. Su Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche e Nodo Idraulico di Milano sono possibili fenomeni locali piu' intensi. Su Oltrepo' Pavese attesi rovesci o temporali forti. Vento forte con fase acuta tra le 11 e le 16 di domenica 11 marzo con possibili locali rinforzi sulla Pianura Orientale. Per la giornata di lunedi' 12 marzo prevista residua instabilità. con precipitazioni deboli e sparse".