Como, il lago non esonda ma resta l'allerta: giovedì torna la forte pioggia

Il livello del lago di Como resta stabile ma non accenna a diminuire. Sebbene non sia esondato in piazza Cavour durante la notte l'allerta resta alta perché la portata in entrata nel lago è superiore a quella in uscita: alle ore 8 del 31 ottobre 2018 l'afflusso era di 666 metri cubi al secondo contro 473 metri cubi in uscita. Le previsioni meteo assicurano un momento di tregua dalla pioggia ma solo per alcune ore. Infatti, già nel pomeriggio di oggi le condizioni meteo peggioreranno mentre domani, giovedì 1 novembre, sono attese di nuovo forti piogge,