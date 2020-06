Lambrugo, mega grandinata: danni alla scuola primaria, chiesta collaborazione dei cittadini

«La forte grandinata di ieri sera, leggiamo sulla pagina ufficiale del Comune di Lambrugo, ha causato molti problemi e danni nel territorio e per noi, in particolare presso la scuola primaria. Stiamo provvedendo alla pulizia delle aree e per la giornata di domani, salvo forti piogge, è prevista la pulizia delle strade con mezzo meccanico. Chiediamo comunque la collaborazione dei cittadini, provvedendo alla pulizia dell'area esterna alla proprietà privata, del materiale fuoriuscito (rami, piante, foglie, siepi), come peraltri previsto dai regolamenti comunali vigenti».

La scuola primaria ha subito molti danni, ma tutta la cittadina è stata violentemente colpita dalla grandinata di ieri sera, 2 giugno, intorno alle 18.

«Sono uscita, ci spiega Gabriella, che abita in centro città, in una casa di corte, per tentare di coprire la macchina con una coperta e un telone ma sono dovuta rientrare perchè quello che cadeva dal cielo non era grandine, ma veri e prori "proiettili di ghiaccio. Mi cadevano in testa e avevo paura, e francamente facevano male».

Come quelle di Gabriella moltissime le macchine danneggiate e non sempre assicurate contro gli agenti atmosferici e del resto chi poteva aspettarsi una cosa del genere?

Tutti sono già all'opera per rimettere a posto le cose e, nei vari gruppi Facebook tra cui Segnalazioni Lambrugo Sicura, si fa notare che potrebebbe, già stasera, piovere di nuovo. Sono previsti temporali.