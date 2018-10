Lago di Como alto per il maltempo, marciapiede allagato in piazza Cavour

Continua a crescere il livello del lago di Como a causa del maltempo di lunedì 29 e martedì 30 ottobre 2018. Secondo il sito dell'Ente regolatore dei Grandi Laghi, alle 17 di martedì il livello dell'acqua ha toccato quota 99,4 centimetri, a poco più di 20 centimetri dal livello di esondazion in piazza Cavour fissato a 120. E il livello è destinato a crescere dato che sono attese nuove precipitazioni: nel lago entrano 863 metri cubi di acqua al secondo e ne fuoriescono soltanto 467.

In queste ore, il comune di Como fa sapere che Polizia locale e Protezione civile in collaborazione con il settore Reti stanno monitorando il livello del lago e sono pronti a intervenire in caso di esondazione.

L’acqua per il momento ha lambito la prima parte di marciapiede sul Lungolario e sono state montate delle passerelle per garantire il passaggio dei pedoni. Nelle prossime ore, però, è atteso un nuovo peggioramento. «Tengo a fare i complimenti ai nostri uffici e ai volontari della protezione civile comunale - afferma l’assessore alla Sicurezza Elena Negretti - che in questi giorni stanno assicurando il massimo impegno per gestire una situazione critica nella nostra città. Continueremo il monitoraggio finché l’emergenza non sarà rientrata».

Continuano anche gli interventi dei vigili del fuoco al lavoro senza sosta da lunedì in tutta la provincia per riparare ai danni causati dalla pioggia e dal vento.