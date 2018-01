Super grandinata in Val d'Intelvi: le strade imbiancate di Schignano

All'alba di martedì 9 gennaio 2018 Schignano si è svegliata sotto una coltre bianca. La neve questa volta non c'entra. A imbiancare il paese della val d'Intelvi è stato il ghiaccio. Per la precisione i pezzi di ghiaccio piovuti dal cielo. Infatti, il maltempo che si è abbattuto sul Comasco nel corso della notte ha portato nella Val d'Intelvi una violenta grandinata che si abbattuta con particolare veemenza proprio sul piccolo paese intelvese. La foto scattata da una lettrice di QuiComo mostra come si presenteva questa mattina una strada del paese.

L'ondata di maltempo su Como e provincia e più in generale sulla Lombardia era stata ampiamente prevista, tanto è vero che il giorno prima la Regione Lombardia, attraverso il centro di protezione civile regionale, ha diffuso l'allerta meteo.