Violenta grandinata in Val d'Intelvi e sul Triangolo Lariano: video

Una violenta grandinata si è abbattuta nel tardo pomeriggio di domenica 6 maggio sul Comasco. In particolare la grandinata è stata violenta in Val d'Intelvi e sul Triangolo Lariano dove testimonianze parlano di uno spessore al suolo di diversi centimetri di ghiaccio caduto dal cielo in grossi chicchi.

Si segnalano anche danni alle carrozzerie delle auto. Qui i video di Blessagno e Pian del Tivano.

