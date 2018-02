Freddo siberiano, le temperature a Como e provincia: termometro a -10

Dai -3,8 registrati a Rebbio fino ai -15 registrati alla Colma di Sormano. Ma anche senza salire troppo di quota i termometri in provincia di Como hanno segnato temperature prossime ai -10 gradi, come segnalato a Montorfano e in numerosi paesi della Val d'Intelvi. Il gelo siberiano sta facendo sentire la sua morsa. Lo dimostrano i dati rilevati dalle numerose centraline meteo posizionate sul territorio comasco e monitorate dal Centro Meteo Lombardo. Qui di seguito una panoramica sulle temperature minime raggiunte nelle ultime 24 ore. Quasi tutte sono state registrate nella prima mattina di martedì 27 febbraio 2018.

Como

Sagnino -7

Monte Olimpino - 6,5

Aero CLub - 5,2

ComoDepur - 4,9

Como Università - 5,3

Breccia - 8,4

Rebbio - 3,8

Trecallo - 6,9

Provincia

Rovenna -7,4

Brunate -10,6

Villa Guardia -7,9

Casnate con Bernate -6,9

Albese con Cassano -7,3

Albavilla -8,2

Alzate Brianza -7,3

Cantù (Cascina Porta) -6,8

Cantù (Cascina Amata) -7,1

Anzano del Parco -7,2

Erba Centro -6,4

Carimate -7,1

Merone (depuratore) -6,8

Inverigo -6,5

Arosio -6,1

Mariano Comensen (depuratore) -8

Olgiate Comasco -8,9

Albio -7,7

Valmorea -8,9

Fino Mornasco -6,9

Bulgarograsso -8,1

Guanzate -8,3

Vertemate con Minoprio -7,1

Caslino al Piano -6,9

Veniano -7

Gera Lario -5,2

Casasco d'Intelvi -10,2

Colma di Sormano -15