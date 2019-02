Meteo a Como, tornano freddo e gelo: ancora allerta vento e incendi, le previsioni

L'inverno rialza la testa con una nuova ondata di freddo e gelo su Como e provincia: dopo le temperature decisamente primaverili della giornata di venerdì 22 febbraio 2019, con il termometro che in alcuni momenti ha superato anche i 23 gradi, sabato 23 febbraio ecco il ritorno a temperature decisamente più invernali.

Già dalla notte tra venerdì e sabato su tutta la provincia è arrivato un flusso di aria decisamente più fredda: la peggio toccherà alle regioni del centro/sud Italia, come spiegano gli esperti di meteocomo, mentre le nostre zone saranno interessate in maniera marginale e temporanea da questi afflussi freddi provenienti dalla Russia.

Le previsioni del tempo sulla provincia di Como

Nubi sono previste sabato fino a metà giornata, dal pomeriggio attese schiarite. Calo, come detto, delle temperature, con le massime intorno ai 9-11 gradi.

Domenica 24 febbraio torna il sole, ma al mattino resta il freddo con brinate diffuse nelle zone pianeggianti. Temperature massime in rialzo a 11-13 gradi. Poi per la settimana prosegue il bel tempo, con temperature in ulteriore aumento.

Allerta vento: codice giallo della protezione civile lombarda

Permane fino alla mezzanotte di sabato 23 febbraio l'allerta per vento forte in codice giallo (criticità ordinaria, livello due su quattro) sul Lario e le Prealpi Occidentali e sui comuni del nodo idraulico di Milano, di cui fanno parte anche zone della provincia di Como.

Secondo le previsioni di Regione Lombardia il vento medio orario è previsto ovunque al di sotto dei 35 km/h, con raffiche più forti (in particolare su Bassa pianura occidentale e Appennino pavese) localmente fino a circa 45-50 km/h. La fase acuta dell’evento è attesa nella mattinata di sabato. Dalle prime ore del pomeriggio, rapida e generale attenuazione dei venti, a partire dai settori orientali della regione, in ultimo su Oltrepò pavese.

A causa del vento e della mancanza di precipitazioni resta alto il rischio di incendi boschivi, con l'allerta in codice arancione fino a nuovo avviso, con il divieto di accendere fuochi nei boschi.