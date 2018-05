Maltempo, un'altra frana ad Argegno: Regina ancora bloccata

Un'altra frana ad Argegno: nel tardo pomeriggio del 6 maggio 2018 la terra è franata sulla Statale Regina causndone una nuova chiusura dopo la frana avvenuta a settembre 2017.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di terreno e di strada interessati dal dissesto idrogeologico. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Il maltempo si è abbattuto in particolare sulla Valle Intelvi dove il territorio è stato colpito da una violenta grandinata.