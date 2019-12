Il Lago di Como esonda in piazza Cavour

Il livello del Lago di Como ha ripreso a innalzarsi tanto che l'esondazione è ormai prossima. Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre il Lario è cresciuto tanto da raggiungere alle 9 del mattino i 11 centimetri sopra lo zero dirometrico. Se si tiene conto che la soglia di esondazione è a 120 centimetri e che la portata d'acqua in entrata è circa il doppio di quella in uscita (716 contro 354 metri cubi al secondo) è lecito aspettarsi l'esondazione vera e proprio nelle prossime ore di questa giornata di sabato.

Il Comune ha già predisposto le passerelle per i pedoni e i sacchi di sabbia per contenere l'acqua che fuoriesce già in quei tratta di piazza Cavour dove gli argini sono ribassati a causa di sconnessioni del terreno. Per il momento la viabilità sul girone non è stata ancora fermata ma non si esclude che nelle prossime ore la strada nel tratto da piazza Matteotti a via Cairoli debba essere chiusa o comunque che il flusso di traffico debba essere limitato solo a un corsia.