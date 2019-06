Cresce ancora il livello del Lago di Como: aggiornamenti

Il lago di Como continua a crescere: l'esondazione guadagna sempre più terreno e l'acqua, se il trend di crescita resterà questo anche nelle prossime ore, potrebbe occupare a breve lla quasi totalità di piazza Cavour. Le foto scattate questa mattina - 13 giugno 2019 - da un lettore alle 6 del mattino mostrano la situazione rispetto al giorno precedente.

Afflusso e deflusso

Secondo i dati forniti dal Consorzio dell'Adda alle ore 6 del mattino si registrava un afflusso (quantità d'acqua in entrata) di 761,7 metri cubi al secondo mentre in uscita solo 558 metri cubi al secondo. Il livello raggiunto dal lago è di quasi 140 centimetri sopra lo zero idrometrico. Il lago in piazza Cavour a Como esonda a 120 cm.

Modifiche alla viabilità

„Verso 13.30 di mercoledì 12 giugno il lungolago è stato completamente chiuso al traffico: le auto vengono deviate in via Manzoni- piazza del Popolo dove possono raggiungere la Svizzera e le altre destinazioni lungo piazza Roma e piazza Cavour, aperta oggi al traffico nel lato non interessato dal flusso delle acque. Alle 15 di ieri, per agevolare lo scorrimento veicolare, il Comune ha infatti deciso di aprire al transito l'asse in ztl da piazza Roma a via Cairoli.

La chiusura del lungolago ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina, con traffico lungo il girone.

Percorsi alternativi dei bus

Moodifiche anche ai percorsi dei bus a Como a causa dell'esondazione del lago e della conseguente chiusura di Lungolario Trieste mercoledì 12 giugno 2019. Traffico deviato, così come gli autobus. Asf autolinee ha comunicato che il servizio subirà variazioni: qui tutte le modifiche.“

Caos traffico

La chiusura del lungolago ha causato un caos viabilistico molto intenso in tutta la convalle con gravi disagi su tutte le principali arterie e su quelle secondarie. Lunghe code ovunque, come sulla strada Lariana dalla direzione proveniente da Bellagio: auto in coda da Blevio.



