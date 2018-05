Maltempo, lago di Como alto dopo i temporali: marciapiede allagato in piazza Cavour

Torna l'acqua alta sul lungolago di Como in piazza Cavour. I temporali che da settimane flagellano il Lario soprattutto nelle ore serali e notturne (con anche violente grandinate) hanno contribuito non poco a fare alzare il livello del lago.

Nelle foto la situazione giovedì mattina, 31 maggio 2018. Come si vede, l'acqua ha superato il livello del marciapiede in piazza Cavour, nella zona del Tasell e dell'ex biglietteria della Navigazione, riversandosi sul marciapiede.



Alle 8 il livello del lago si attestava a 96 centimetri sopra lo zero idrometrico: ben lontano, certo, dai 120 che significano l'esondazione, ma comunque la tendenza è in salita, secondo i dati dell'Ente regolatore dei Grandi Laghi.

L'afflusso di acqua è infatti di 431,8 metri cubi al secondo, ben superiore del deflusso, che si attesta a 324 metri cubi al secondo.

Decisivo il meteo delle prossime ore, anche se le previsioni non sono molto confortanti: fino a sabato 2 giugno, infatti, continuerà l'alternanza tra giornate soleggiate o parzialmente nuvolose e i temporali serali. Domenica sarà più sereno, ma già d a lunedì potrebbero tornare i rovesci nelle ore serali.