Eclissi di luna penombrale e cascate di stelle nel cielo di Luglio: ecco quando saranno visibili a Como

Sono i nativi americani ad aver dato il nome di luna del Cervo alla luna di luglio. Il motivo? È proprio in questo periodo dell'anno che le corna di questo animale, del maschio, cominciano a crescere. Ma la Luna di luglio viene anche chiamata 'del tuono' ( per i diversi temporali che possono scatenarsi, specie nelle americhe) o delle erbe (come riportato anche su GreenMe) per le particolari energie spirituali che emanerebbe.

Nomi a parte, il prossimo 5 luglio ci offrirà una così detta eclissi di penombra. Un'eclissi lunare penombrale avviene quando la Luna transita esclusivamente per la penombra della Terra e in questo caso sarà in congiunzione con Giove. Se è vero che il fenomeno sarà al massimo del suo splendore se visto dall'America del Nord, anche a Como e nell'Italia settentrionale, specie per i fotografi che amano immortalare questi momenti, si potrà notare l'eclissi intorno alle 5 del mattino. Si vedrà la Luna come coperta da un velo con con contrasti d'ombra, uno spettacolo comunque affascinante. Potrebbe, durante il fenomeno, manifestarsi anche un riflesso color ambrato.