Raffiche di vento fino a 50 Km/h: i danni a Como e provincia

Raffiche di vento forte fin quasi a 50 km/h stanno spazzando Como e provincia nella giornata di domenica 30 dicembre 2018. La punta massima al primo mattino è stata raggiunta a Brunate dove la centralina di rilevamento ha raggiunto la punta di 46,7 km/orari, saliti a 48,3 ad Albese intorno alle 11.30. Raffiche intense anche all'aeroclub, dove il vento ha soffiato oltre 30 km all'ora. Punte anche più alte a Sagnino, Villa Guardia e Olgiate. Attese raffiche più forti nella fascia prealpina nel primo pomeriggio.

Niente a che vedere, per il momento, con la giornata della vigilia di Natale, quando sono state registrate raffiche fino a 90 km all'ora e danni ai pontili. Ma resta comunque l'allerta della Regione per il vento e il rischio incendi boschivi: e un incendio è divampato intorno a mezzogiorno a Cavallasca, nei boschi della Spina Verde.

Già a metà mattina diverse le chiamate al centralino dei vigili del fuoco di Como, intervenuti per i primi danni, in particolare in centro città.

L'intervento più significativo sul Lungo Lario Trieste, davanti al ristorante La Darsena, dove il vento ha spezzato un albero del lungolago che si è abbattuto sulla passeggiata. Sul posto i pompieri e la polizia locale per regolare il traffico e permettere i lavori.

Interventi minori anche in via Manzoni, dove si è staccata una soglia in marmo da un balcone: non è caduta in strada, ma è rimasta fortunatamente sul balcone stesso, ma è stata rimossa per evitare che cadesse. Pompieri anche in via XX Settembre per una persiana divelta. in piazzetta de Orchi, zona Sant'Agostino, tavolini e sedie di un ristorante sono volati sulle auto parcheggiate e diverse fioriere sono state abbattute.

Altri interventi dei pompieri sempre per piante cadute, persiane e tapparelle pericolanti tra Como, Appiano ed Erba.