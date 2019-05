Vigili del fuoco in via Alciato a Como: lunedì 13 maggio 2019 i pompieri sono intervenuti sul tetto di una palazzina per mettere in sicurezza una lamiera pericolante sul colmo della copertura, che si era staccata per il forte vento delle scorse ore. Raffiche per le quali la protezione civile regionale aveva diramato un'allerta meteo in codice arancione.