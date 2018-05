Maltempo, allagamenti a Mariano Comense: danni all'ospedale Felice Villa

Il violento temporale che si è abbattuto sul Comasco nel pomeriggio di mercoledì 9 maggi0 2018 sta causando numerosi danni e disagi soprattutto nella zona di Mariano Comense. Circa 50 le telefonate e le richieste di intervento arrivate in queste ore al centralino dei vigili del fuoco.

A Mariano e nelle zone limitrofe sono impegnate squadre dei pompieri del comando di Como, ma è stato necessario chiedere anche il supporto dei vigili del fuoco di Milano.

La priorità al momento è la situazione all'ospedale Felice Villa di Mariano per i danni causati dall'acqua che interessano in particolare il reparto della Dialisi recentemente inaugurato.

Al momento non si registra nessun ferito: le richieste di intervento riguardano soprattutto allagamenti e taglio di piante pericolanti.