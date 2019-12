Como: piove tutta la settimana. Ma a Natale il meteo fa un regalo

Piove, piove, piove: secondo le previsioni a Como e provincia almeno fino a venerdì 20 dicembre saremo sotto l’acqua. Ma non sarebbe il caso di lamentarsi, dicono, visto che dal weekend il tempo dovrebbe cominciare a migliorare, con un sole pallido sabato, ma splendente da domenica 22. Babbo Natale porta un 25 dicembre senza una nuvola e non particolarmente freddo e una settimana tutta soleggiata fino addirittura a San Silvestro. Intanto però sul Lario da oggi, 16 dicembre, la pioggia ha cominciato a scendere e la situazione è destinata ad aggravarsi domani, giorno in cui non solo pioverà senza soste, ma in cui le precipitazioni saranno abbondanti.

Va meglio sul fronte delle temperature, infatti sarà oggi la giornata più fredda della settimana ma con il termometro che non andrà mai sotto i 5°. Poi da domani un leggero rialzo, fino a portare le massime già mercoledì addirittura intorno ai 12°. Anche la settimana di Natale non soltanto sarà soleggiata, ma avrà anche minime che non si avvicinerà mai allo zero, cosa che invece dovrebbe accadere intorno al weekend successivo.