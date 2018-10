A Como è ancora estate, ma da venerdì arrivano vento e temporali

Un'estate lunghissima, che ha fatto sua anche buona parte del mese di ottobre. A Como le temperature in tarda mattinata e nel primo pomeriggio sono infatti ben al di sopra dei 20 gradi, con picchi fino a 30, in questa magnifica giornata di sole, che rende quasi inutile l'appello della Regione che raccomanda di aspettare ad accendere i riscaldamenti onde evitare di aumentare lo smog. Sarà ancora così almeno fino a domani ma già venerdì 26 ottobre il clima estivo abbandonerà la città. Una perturbazione si insinuerà sul nostro Paese, dando origine ad un vortice ciclonico nei pressi del golfo di Genova, il quale sarà responsabile di una severa ondata di maltempo che interesserà Como soprattutto durante il weekend. La giornata di sabato 27 ottobre sarà caratterizzata da piogge e temporali piuttosto diffusi e anche di forte intensità. Non andrà meglio domenica 28: la giornata festiva sarà infatti ancora all'insegna di precipitazioni diffuse che proseguiranno anche lunedì. Per quanto riguarda invece le temperature massimeno scenderanno al di sotto dei 20 gradi ma potrebbero invece alzarsi le minime notturne grazie ai forti venti di scirocco.