Como, forti temporali in arrivo: scatta l'allerta meteo

Regione Lombardia ha emanato un'allerta rossa per rischio idrogeologico e arancione per rischio temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno 2020.



Dalla serata saranno dunque possibili forti temporali, caduta di alberi e segnaletica, dissesti idrogeologici: il comune di Como invita la cittadinanza a mantenere alto il livello di attenzione e a tenersi aggiornata sull'evolversi della situazione.



La Protezione Civile sta monitorando il territorio da questo pomeriggio (in particolare i corsi d'acqua e il lago di Como, che ha superato già una prima soglia di allerta) e ricorda che in caso di forti piogge è sconsigliato recarsi negli scantinati, percorrere sottopassi, prendere ascensori. Si consiglia di spostarsi solo se strettamente necessario.



In caso di urgenze contattare il Numero Unico d'Emergenza 112 o la Centrale Operativa Polizia Locale al numero 031 265555.

