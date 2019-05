Allerta meteo, rischio idrogeologico: chiusa via per San Fermo

La Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo con rischio idrogeologico, temporali e forte vento, in particolare nelle ore notturne tra sabato 4 e domenica 5 maggio 2019.

A fronte di tale circostanza ed a seguito delle problematiche verificatesi lungo la Via Per San Fermo per la caduta di un albero di grandi dimensioni sulla sede stradale, considerato che non si sono ancora concluse le operazioni di bonifica del versante ad opera del Parco Spina Verde, proprietario dell’area, e pertanto, come comunicato dallo stesso Ente Parco, permangono criticità in ordine al transito veicolare in sicurezza lungo suddetta via, si è stabilito, a tutela della pubblica e privata incolumità, di disporre la chiusura della via per San Fermo, nel tratto compreso tra largo Ceresio e il civico 15, fino alle ore 7 di lunedì 6 maggio.

La chiusura è stata disposta in coordinamento con la Prefettura, la Società Autostrade, che ha rinviato la chiusura notturna del tronco autostradale A9 Lainate-Chiasso nel tratto Como Centro-Chiasso, il Comune di San Fermo della Battaglia e la Provincia di Como.