Sole e caldo, assaggio di primavera su Como e provincia: temperature fino a 15 gradi

Assaggio di primavera su Como e provincia: giovedì 8 marzo 2018 il Lario è stato baciato da una pausa di sole e caldo con temperature che hanno sfiorato i 15 gradi. Una bella differenza rispetto a solo pochi giorni fa, quando il termometro a malapena si allontanava dallo zero. Per non parlare poi della settimana scorsa, con il Burian, il gelo siberiano, che ha investito anche il Comasco con freddo e neve.

Tanti i comaschi e i turisti che hanno approfittato di queste temperature decisamente primaverili per godersi il sole seduti ai tavolini all'aperto dei bar del centro e di viale Geno.



Le temperature

Intorno alle 14, uno dei momenti più caldi della giornata, il picco più basso giovedì 8 marzo è stato registrato alla Colma di Sormano con 6,2 gradi. Per il resto in tutta la provincia le temperature si sono aggirate tra i 10 e i quasi 15 gradi. I due punti più caldi registrati da meteocomo sono stati Como in zona università e Rovenna con 14,8 gradi.

Le previsioni

Secondo gli esperti, però, la situazione non è destinata a durare. Il bel tempo rimarrà sul Lario ancora nella giornata di venerdì 9 marzo, ma già nella serata cominceranno ad addensarsi le prime nuvole.

Il maltempo si farà sentire soprattutto nel weekend: sabato e domenica è prevista infatti pioggia anche intensa su tutta la provincia. Domenica sarà la giornata peggiore. Le temperature torneranno ad abbassarsi anche se non in modo drastico: le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi e le massime non supereranno i 9 gradi. Poi per l'inizio della prossima settimana dovrebbero esserci miglioramenti.