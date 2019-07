Nuova ondata di caldo, Como sarà tra le città con le temperature più alte

Aspettatevi una nuova ondata di caldo africano anche a Como e provincia. Il termometro segnerà temperature di 36 gradi nella settimana dal 22 al 29 luglio 2019. L'ondata di caldo coinvolgerà in modo particolare il Nord Ovest e Valpadana e benché nei pomeriggio di giovedì e venerdì e nella mattina di sabato si potranno verificare alcuni temporali, caldo e umidità potrebbero rendere le giornate faticose ai comaschi, sopratutto a coloro che vivono nella convalle dove la "cappa" di calore si fa in genere più opprimente che in altre zone del territorio. Le temperature minime non scenderanno mai al di sotto dei 20/25 gradi centrigradi stando alle previsioni degli esperti di meteocomo.it.

I medici ribadiscono i consigli utili per combattere caldo e afa: durante il giorno se si esce coprire sempre la testa per evitare colpi di calore e comunque meglio restare in casa, con finestre e persiane chiuse. Utilizzare, se possibile, i condizionatori per rinfrescare gli ambienti evitando però di tenere una temperatura troppo bassa e soprattutto non posizionare gli apparecchi proprio dietro la schiena. Importantissima, poi, l'idratazione: bere molta acqua, a costo di sforzarsi.