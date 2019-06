Caldo e afa, le temperature massime raggiunte nel giorno più caldo

La giornata del 27 giugno 2019 è candidata a essere una delle più calde del 2019, se non altro per la temperatura percepita: l'elevato tasso di umidità ha portato le temperature massime percepite a picchi davvero insoliti con punte che in più parti della provincia di Como hanno superato i 38 gradi. La giornata del 28 giugno si prevede ancora calda e afosa ma con massime lievemente inferiori.

Temperature massime a Como e provincia

Albavilla 35.6

Albese con Cassano 37

Albiolo 35.9

Alzate Brianza Centro Sportivo 37.8

Alzate Brianza Scuole Medie 36.5

Anzano del Parco 36.4

Arosio 37.4

Bellagio loc. Cernobbio 34.7

Beregazzo con Figliaro 35.9

Bregnano 37.2

Brunate San Maurizio 31.7

Bulgarograsso 36.1

Cadorago 37.1

Cantù Cascina Amata 36.6

Cantù Cascina Porta 38.7

Caraniso di Torno 32.4

Careggiola di Lurago d'Erba 36.6

Carimate Depuratore 38.4

Casasco d'Intelvi 32.8

Caslino al Piano 37

Caslino d'Erba 37.6

Casnate con Bernate 37.4

Cirimido 36.8

Colma di Sormano 32.6

Como Aero Club Lago 38

Como Breccia 36.4

Como Camerlata 38.2

Como Depuratore 37.6

Como Garibaldina 36.5

Como Monteolimpino 37.7

Como Sagnino 36.8

Como Trecallo 36.8

Como Università 38.4

Dongo 34.5

Erba centro 38.1

Erba San Rocco "S. Ripamonti" 37.4

Fino Mornasco Depuratore 36.9

Gera Lario 33.5

Gravedona Ospedale 34.2

Guanzate 37.1

Inverigo 36.6

Lenno 34.7

Lomazzo 37.2

Loveno di Menaggio 35.2

Mariano Comense Depuratore 36.5

Merone Depuratore 36.9

Moltrasio 32.3

Mozzate 37

Olgiate Comasco 37.1

Ossuccio 35.8

Porlezza 37.3

Rovenna di Cernobbio 35.5

Valmorea 35.9

Veniano 37.6

Vertemate con Minoprio 36.0

Verzago 36.0

Villa Guardia 37.7