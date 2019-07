Allerta meteo su Como e provincia: in arrivo super temporali

Un week-end all'insegna del maltempo: sono attese per oggi, sabato 27 luglio 2019, forti piogge sul territorio comasco. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità con codice arancione per temporali forti e codice giallo per rischio idrogeologico nella zona del Lario e delle Prealpi. Dal pomeriggio di domani infatti è previsto un sensibile peggioramento delle condizioni meteo, con possibilità di precipitazioni diffuse e insistenti nella zona prealpina e nella pianura.

L'amministrazione comunale di Como chiede, qualora si dovessero verificare forti temporali, di limitare gli spostamenti in auto, di non utilizzare i sottopassi eventualmente allagati e di prestare attenzione alla caduta di rami e ai corsi d'acqua a regime torrentizio.

Come da piano di emergenza locale è già stata predisposta una reperibilità del personale di Protezione civile, sia del gruppo comunale che delle organizzazioni di volontariato convenzionate con l'amministrazione, che lavoreranno come consuetudine in stretta sinergia col settore Reti, strade e acque e il Comando di Polizia locale.

In caso di emergenza si potranno contattare il Numero Unico di Emergenza 112 o la Centrale Operativa della Polizia Locale, operativa 24 ore su 24 al numero 031.265555.